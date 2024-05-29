Milli Eğitim Bakanı, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret taleplerini değerlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret taleplerini değerlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret taleplerini değerlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerini değerlendirdiklerini belirtti. Öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade eden Tekin, özel okul temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ayrıca, yeni müfredatta Atatürk'ün adının geçmediği konusunda yapılan eleştirilere cevap veren Bakan Tekin, programların okunmadan eleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bakan Tekin, yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine ise çocukların tatili okuyarak, sosyal ve sanatsal etkinliklerle değerlendirmelerini tavsiye etti.

29.05.2024 12:53
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret konusundaki taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin ücret ve çalışma koşulları konusundaki taleplerine ilişkin bir soru üzerine Tekin, "Özel okul temsilcileri ile bu konularda görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Onlardan bizim istediğimiz şey; özel okullardaki öğretmenleri mağdur etmeyecek çözümler üretmeleri." diye konuştu.

Tekin, "Yeni müfredat onayınızdan geçti. Eğitim sendikaları tartışıyorlar. Müfredatın ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum. Programlarımızı okumadan değil." yanıtını verdi.

Bakan Tekin, bir soru üzerine de yaz tatiline girecek öğrencilere ve ailelerine, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsinler. Okul ve ders dışında okuyarak başka türlü etkinliklerle sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum. Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası."

Kaynak: AA

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