Milli Eğitim Bakanı Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek projelerini inceledi ve Tarihi Saathane Meydanı'nı gezdi.

20.03.2024 22:44  Güncelleme: 22:48
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Samsun Büyükşehir Belediyesini(SBB) ziyaret ederek projelerini inceledi ve Tarihi Saathane Meydanı'nı gezdi.

Valilik ziyareti ile Samsun programına başlayan Bakan Yusuf Tekin, "Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı"na katıldı, bazı okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Tekin'i belediyeye gelişinde SBB Başkanı Mustafa Demir kapıda karşıladı. Burada SBB'nin projeleri hakkında Başkan Demir'den bilgi alan Bakan Tekin, daha sonra Tarihi Saathane Meydanı'nı gezdi.

"Samsun bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir"

Bakan Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizleri ecdadın güzel eserleriyle karşılayan Saathane Projesi'nde yapılan çalışmaları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Halit Doğan, Milletvekillerimiz Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanımız Mehmet Köse ile birlikte yerinde inceledik. Samsun bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere Samsun Valisi Orhan Tavlı da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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