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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehitler İçin Saygı Duruşu Kararı Aldı - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehitler İçin Saygı Duruşu Kararı Aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde, şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehitler İçin Saygı Duruşu Kararı Aldı
13.01.2024 - 23:00,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlıklarına bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde, şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehitler İçin Saygı Duruşu Kararı Aldı - Son Dakika
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