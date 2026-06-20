Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025'te 750 Bin Derslik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025'te 750 Bin Derslik

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025\'te 750 Bin Derslik
20.06.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, derslik sayısının 2002'de 350 bin olduğunu, 2025'te 750 bin olacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Denizli programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyaretinde; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan da eşlik etti. Bakan Tekin, Valilik toplantı salonunda düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

'BÜTÜN GENÇLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere başarı dileyerek, "Bugün öğrencilerimiz, gençlerimiz lisans programlarına kayıt yaptırabilmek, yükseköğretime devam edebilmek adına kendileri için önemli bir sınava girdiler. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum. Türkiye'de 2002 yılında derslik sayısı yaklaşık 350 bindi. Bunun yarısına yakınının, deprem ya da benzeri sebeplerle ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılıp, yeniden yapıldığını varsayıyoruz. 2002 öncesinden elimizde 200 bin civarında derslik olduğunu öngörebiliriz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 750 bin derslikte eğitim-öğretim hizmeti verdik" diye konuştu.

'EĞİTİM-ÖĞRETİM HER ZAMAN BİRİNCİL ÖNCELİKLİ KONU'

Bakan Tekin, "Bu, eğitim-öğretimin hükümetlerimiz tarafından her zaman birincil öncelikli konu olarak ele alındığını gösteren çok önemli bir gösterge. Bu, uluslararası raporlara da yansımış durumda. Okulların teknolojik altyapısı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın raporlarında övgü dolu ifadelerle yer alıyor. Eğitim-öğretim altyapısını bu denli güçlendiren, eğitim-öğretime kaynak aktarmayı bu kadar önemseyen bir hükümetin mensubu olduğum için bir eğitimci, bir akademisyen, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" dedi. Bakan Tekin açıklamasının ardından Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Tekin'in kentteki ziyaretleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025'te 750 Bin Derslik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor Tüm sistem sil baştan: Taksilerde Singapur modeline geçiliyor
Sakarya’daki çocuk müstehcenliği davasında karar Sakarya'daki çocuk müstehcenliği davasında karar
Şanlıurfa’da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2’si ağır 13 yaralı Şanlıurfa'da başlayan maç kavgası 2 kente daha sıçradı: 2'si ağır 13 yaralı
Aydın’da sahte gıda operasyonu: 3,5 milyon liralık ürün ele geçirildi Aydın'da sahte gıda operasyonu: 3,5 milyon liralık ürün ele geçirildi
Demba Ba’nın yeni adresi belli oldu Demba Ba'nın yeni adresi belli oldu
İspanya Kralı ve veliaht prenses havada şov yaptı İspanya Kralı ve veliaht prenses havada şov yaptı

16:58
Sinan Akçıl’dan milli takıma sitem dolu sözler: Bilseydim marşın adını ’Türkler Gidiyor’ yapardım
Sinan Akçıl'dan milli takıma sitem dolu sözler: Bilseydim marşın adını 'Türkler Gidiyor' yapardım
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:38
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 17:10:19. #7.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Tekin: 2025'te 750 Bin Derslik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.