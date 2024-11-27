Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İmamoğlu'na Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İmamoğlu'na Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Tekin, İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlama yetisinin zayıf olduğunu iddia ederek, 'ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim' dedi. Diğer siyasilerle ilgili de eleştirilerde bulundu ve Türkiye'deki kreşlerle ilgili tartışmalara açıklık getirdi.

27.11.2024 12:43
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, siyasetteki 'kreş' tartışmalarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenecek olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Siyasetteki 'kreş' tartışmalarının sorulması üzerine Bakan Tekin, "Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı, hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite kazanırdı. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim. Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenecek olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz, hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri yapıyoruz. Şimdi Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimi de çok tuhaf. Ben daha önce de söyledim, Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Diyor ki 'Şuursuz laiklik tartışmasını yeniden başlattı.' Bir kere 'şuursuz' kavramını kendisine iade ediyorum. Eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa Bakanlığımızın 14 Kasım Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP'li milletvekillerinin şov yaparcasına ellerinde cep telefonlarıyla laiklik açıklamaları üzerinden benim cevap verme hakkımın doğduğunu ve bu hakkı benim cumartesi günü verdiğimi görürdü. Partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan bitenden haberdar değil. Bundan dolayı ben kendisini şuursuzlukla itham ediyorum" dedi.

"Kreşlerle ilgili bizim gönderdiğimiz yazı çok açık"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Benim yorumum da Özgür Özel, parti içerisindeki genel başkanlık mücadelesinde içine düştüğü zor durumun farkında değil. Ona tavsiyem sakin bir kafayla kendisine yönelik tartışmaları göz önüne alsın. Kendi partisindeki isimlerin kendisine yaptığı bu manipülasyonları ve operasyonları görsün, ondan sonra karar versin. Kreşlerle ilgili bizim gönderdiğimiz yazı çok açık. Biz belediye kanununda belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu, ama kreş ismi altında anaokulu sınıfı açma yetkilerinin olmadığını söylüyoruz. Bizim yazımız belediyelerin anaokulu ve ana sınıfı açmalarına dair yetkilerinin olmadığını, Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin açtığı dava neticesinde AYM'nin verdiği kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz. Tartışma bundan ibaret. Benim LGBT hakkında açıklamam olmadı. Sadece, anaokulları ve ana sınıfları MEB'in iznine tabi olarak kurulur. Bu okulların kuruluş standartları, kriterleri, bu okullarda ders verecek kişiler, uygulanacak programlar MEB'in denetimine tabidir. Biz anaokulu ve ana sınıfı eğitimi veren yerleri denetleyemediğimiz için orada ne tür eğitim olduğunu bilmediğimizi söyledik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İmamoğlu'na Sert Tepki - Son Dakika

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