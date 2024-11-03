Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'daki AK Parti Kongrelerine Katıldı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Pazaryolu ve İspir ilçe kongrelerine katıldı

'Rabbime şükrediyorum. Bize böyle bir liderin arkasında siyaset yapma imkanı tanıdığı için'

'Atatürk'le bizim aramızda mesafe koyuyorlardı. Halbuki bu ülkede bir tek hükümet döneminde Atatürk'le ilgili yasaklamaları getirmiştir'

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Pazaryolu ve İspir ilçe kongrelerine katıldı.

İlçeye gelişinde Erzurum Bar ekinin gösterisiyle karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret etti.

İspir Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen ilçe kongresinde konuşan Bakan Tekin, 'Kolay değil yani bir seçim, iki seçim kırgınlıklar oluyor, güçlükler oluyor, siyasetle anlaşmazlıklar oluyor, bütün bunlara rağmen. benim memleketim, Erzurumlu sürekli doğrunun yanında oldu, sürekli iyi işler yapanların yanında oldu ve sürekli liderinin arkasında oldu. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını seyrettik. İzledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Rabbime şükrediyorum. Bana sizin gibi dava arkadaşları verdiği için dedi. Ben de şahsen Rabbime şükrediyorum. Bize böyle bir liderin arkasında siyaset yapma imkanı tanıdığı için' diye konuştu.

Bakanlığı ve şahsıyla ilgili yapılan eleştirilere cevap veren Bakan Tekin, 'Bizi eleştiriyorlar. Açıkça şunu söyleyemiyorlar. Size söyledikleriniz Anadolu'nun toplumsal yapı uygun olduğu için biz de Anadolu'daki insanları küçümsediğimiz için diyemiyorlar. Ne diyorlar? Bizi başka sebeple de eleştiriyorlar. İşte ben diyorum ki bizim arkamızda Anadolu insanının mert ve cesur yüreği var. Biz onlara güvenerek yola çıkıyoruz' diye konuştu.

Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesinde üniversiteyi okuduğunu söyleyen Bakan Tekin. 'Master yaptım, doktora yaptım. Ama imam hatip mezunu olduğum için rektörlerden randevu alamıyordum. Böyle bir Türkiye şu an bunların hiçbirisi insanların ne başörtüsü ne etnik kimliği, ne dini kimliği, ne mezhebi hiçbir şey Türkiye'de problem değil. Bakın bu çok önemli bir bunlar hep beraber başardık. Sayın Cumhurbaşkanımız bize önderlik yaptı.

Aynı şeyler ekonomide. Biraz önce pazar yolunda söyledim. Ben yurt dışında bir olaya şahit oldum. Yabancı ülke insan Türkiye'de dürüst olarak yakında elinde paramızı almış Türk liramızı. Oturmuş. Bizim Türk lirasının üzerindeki sıfırları sayarak dalga geçiyor. Biz böyle bir Türkiye yaşadık arkadaşlar. Rize'de büyüdüm. Rize merkezde hastaneye gitmek ölümdü bizim için gideceksin. saatlerce kuyruktayım. Bir tanesi en çok ihraç taleplerimizden bir tanesi sağlık turizmi. Dünyanın başka ülkelerinden insanlar Türkiye'de doktorlara muayene olmak için geliyorlar. Bu sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok yerinde insanlar Türkiye'de muayene olmak için geliyorlar bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi üç Kasım iki bin ikiyle bugün arasında oldu. Yaptığımız şeyler, yapılan şeyler diyor ya Cumhurbaşkanımız yola devam. Yaptık artık bundan yeterli değil. Devam edeceğiz. Biz o gün ihtiyaçları tespit edip o günkü ihtiyaçları çözmüştük. Şimdi bugün bambaşka bir Türkiye var' dedi.

'Şimdi biz bunları yaparken karşımızda bir muhalefet var' diyen Bakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü,

'Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'yle DEM koalisyonu karşımıza geçmişler. Bu önceleri bizi eleştiriyorlar. Mesela başta Atatürk'le bizim aramızda Mesafe koyuyorlardı. Halbuki bu ülkede bir tek hükümet döneminde Atatürk'le ilgili yasaklamaları getirmiştir. Bin dokuz yüz otuz sekiz bin dokuz yüz elli arasında. Tutmayınca bu sefer başka bir eleştiriyorlar. Mesela beni eleştirdikleri en çok bir tanesi ben diyorum ki bu ülkede milli eğitim bakanlığının, milli eğitimin ana işi bu toplumun değerlerine, bu toplumun tarihine, bu toplumun kültürüne sahip gençler yetiştirmek benim ana görevlerimden bir tanesidir eleştiriyorlar. Yanlış. Benim bu söylediklerim laikliğe aykırı. Ben de diyorum ki buna laikliğe aykırı değil. Bunlar senin zihnine aykırı. Senin düşündüklerinde düşündüklerin için onları da aynı arkadaşlar, ondan daha küçük anlayışı şu kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, Kur'an kurslarını yasaklamak. Şimdi onların anlayışları da benimkinin örtüşmesi mümkün mü arkadaşlar? Onların laikliklerine karşı ne? Başörtülü insanların eğitim almasını, okullara girmesini, memur olmasını, öğretmen olmasını, biraz önce Vekilimiz söyledi. Bir örnek oldu. Şu an ülkemizde başörtülü hakimlerimiz, savcılarımız, doktorlarımız başörtülü akademisyenlerimiz, başörtülü milletvekillerimiz var. Şimdi onların zihninden bakarsak onların dünyasında Dolayısıyla bizim onlar da aynı çerçevede buluşmamız mümkün değil' diye konuştu.

Kongreye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.