Politika

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Karaman'da cenaze törenine katıldı

KARAMAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki annesi Nuriye Okur'un cenaze törenine katıldı.

Okur, için ikindi namazının ardında Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Okur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ile AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Okur'un cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Namazın ardından taziye evine de giden Bakan Yusuf Tekin, burada Okur'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledikten sonra Karaman'dan ayrıldı.