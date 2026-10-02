Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis'te Gürcistan Müslümanları İdaresi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis'te Gürcistan Müslümanları İdaresi'ni ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Tiflis\'te Gürcistan Müslümanları İdaresi\'ni ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gürcistan Müslümanları İdaresi merkez ofisini ziyaret etti. Batı Gürcistan Müftüsü Adem Şantadze idarenin faaliyetlerini ve Müslüman toplumunun durumunu anlattı; Tekin, Şeyh Faig Nabiyev ile cuma namazını kıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki temasları kapsamında Gürcistan Müslümanları İdaresi merkez ofisini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyarette bulunduğu Gürcistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tekin, temasları çerçevesinde başkent Tiflis'teki Gürcistan Müslümanları İdaresi merkez ofisini ziyaret etti. Bakan Tekin, burada Gürcistan Müslümanları İdaresi Batı Gürcistan Müftüsü Adem Şantadze tarafından karşılandı. Şantadze, Bakan Tekin'e idarenin faaliyetleri, ülkedeki Müslüman toplumunun durumu ve devlet ile idare arasındaki mevcut ilişkiler hakkında bilgi verdi. Görüşmenin ardından Bakan Tekin, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faig Nabiyev ve Müftü Adem Şantadze ile birlikte cuma namazını eda etti.

Bakan Yusuf Tekin'e ziyareti sırasında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Diyanet İşleri Başkanlığı Gürcistan Temsilcisi Mahmut Göl ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Yüksel Kara eşlik etti.

Tekin, ziyareti kapsamında Tiflis'te Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya gelmiş, ziyarette iki ülke arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bakan Tekin ayrıca, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de bir araya gelmişti.

Kaynak: İHA
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