Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6\'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı\'nı ziyaret etti

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakan Tekin, ATO Congresium'da Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerin sergilendiği '6'ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti. Fuar alanında stantları gezen Tekin, çocuk ve gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Tekin, imkanları maksimum fayda edecek şekilde gelecek kuşaklara aktarmak için kullandıklarını belirterek, "Burada bakanlık bünyesindeki okullarımızdan gençlerimizi, çocuklarımızı gördük. Aşırı derecede ilgililer, çok meraklılar. Onları gördükçe bu tür konulara ilgili olduklarını gördükçe çok mutlu oluyorum. Biraz önce 15 yaşında Türkiye'nin en genç girişimcisi bir kardeşimizi gördüm. Heyecanla projelerini anlatıyor. 'Türkiye'nin insan kaynaklarını verimli kullanması dediğimiz' şey de buna vesile oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.