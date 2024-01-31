Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan\'da Şehitlikleri Ziyaret Etti

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Tekin, "İki ülkenin eğitim bakanlıklarına düşen iş, bu anlamda vatan toprakları uğruna, vatan topraklarını savunmak uğruna canını feda edecek yeni kuşaklar yetiştirebilmek, vatanseverlik duygularını, milli şuur bilincini gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu vesileyle iki devlet arasındaki kardeşlik duygularının gelişmesi, geliştirilmesi iki bakanlığın ortak görevi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına başladı. Bakan Tekin, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitliklere çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Tekin, "Aziz şehitlerimiz, mukaddes ruhlarınız önünde ecdadımızın ve can Azerbaycan topraklarının azatlığı uğruna verdiğiniz vecd dolu mücadeleyi, gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlığı saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde izzetle yaşayın. Sizlerin vatan müdafaası uğruna gösterdiği güçlü direniş ve milli diriliş destanı bugün de Türkiye ve Azerbaycan arasında 'bir millet, iki devlet' şiarını güçlendiriyor, birlik ruhuyla Türk ve Azerbaycan evlatlarının zihnini ve ufkunu açmaya devam ediyor. Aziz hatıralarınız, Türk dünyasının istikbaline ışık tutan kardeşliğimizin ve bağımsızlığımızın ebedi teminatıdır. Evlad-ı Fatihan'ın asıl mirasını taşıyan ruhlarınız şad, makamınız ali olsun. Kahramanlığınız, şanlı tarihimizin sayfalarında daima şerefle anılacaktır" ifadelerini kullandı.

"İki devlet arasındaki kardeşlik duygularının geliştirilmesi iki bakanlığın ortak görevi"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Bakü'deki temaslarına şehitlik ziyaretiyle başladıklarını belirterek, "Sayın Aliyev'in kabri ile başladık. Türk Şehitliğiyle tamamladık. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun. İki ülkenin eğitim bakanlıklarına düşen iş, bu anlamda vatan toprakları uğruna, vatan topraklarını savunmak uğruna canını feda edecek yeni kuşaklar yetiştirebilmek, vatanseverlik duygularını, milli şuur bilincini gelecek kuşaklara aksettirmek. Bu vesileyle iki devlet arasındaki kardeşlik duygularının gelişmesi, geliştirilmesi iki bakanlığın ortak görevi" şeklinde konuştu.

Tekin, "Biz de bugün Sayın Bakanla, ardından da Sayın Başbakanla bu konularda yapılması gereken adımları değerlendireceğiz. Tekrar şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah bir daha vatan topraklarını savunmak durumunda kalmayız, bu tür işgallerle asla karşı karşıya kalmayız. Bütün dünyada barışın, hukukun egemen olduğu bir dönem yaşarız. Ama olur da bu tür saldırılarla tekrar karşı karşıya kaldığımızda da vatanımızı sonuna kadar, son nefesine kadar savunabilecek kuşaklar yetiştirmek için de çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve Azerbaycan Başbakan Ali Asadov ile görüşecek. Bakü Bilim Merkezi'ni ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmesi beklenen Tekin, akşam saatlerine doğru Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ