Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü Bilim Merkezi\'ni ziyaret etti

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, T3 Vakfı ile Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı'nın (ASAN Hizmet) ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Tekin, Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Bakü Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ve Bilim Bakü Müdürü Ahmet Köse ile bir araya gelen Tekin, merkezin faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Sınıfları da gezen Tekin, merkezde eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek hediyeler dağıttı.

Bakü Bilim Merkezi'nde 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan mevcut ilgilerini arttırmak amacıyla 20 kişilik 6 adet laboratuvar bulunuyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi de bulunduğu merkezde öğrencilere doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım ve girişimcilik alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Bakan Tekin, Bakü temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakan Ali Asadov ile görüşecek. Uluslararası Maarif Okulu ve Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etmesi beklenen Tekin, akşam saatlerine doğru Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ