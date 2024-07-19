Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nu ziyaret etti

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nu ziyaret ederek çocukların yaz okulu faaliyetlerini inceledi. Ziyaret sırasında minik öğrencilerle Bakan Tekin arasında renkli anlar yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'na gelerek ilkokul öğrencileri için hazırlanan yaz okulu faaliyetlerini inceledi. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koç ve Büyükşehir İlkokulu Müdürü Cevat Ağırbaş eşlik etti. Ziyaret sırasında Bakan Tekin, sanat atölyesinde, masal evi, spor salonu ve satranç bölümünü inceledi. Ziyarette çocuklarla Bakan Tekin'in diyalogları zaman aman renkli görüntülere sahne oldu.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - İSTANBUL