Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur\'da iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burdur'da bir takım ziyaretler ve toplantılar gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada iftardan önce vatandaşlara seslenen Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak Burdur'a ilk ziyaretimiz. Sabah öğlene kadar eğitim-öğretim ile ilgili olarak altyapı ve niteliğin arttırılması konusunda neler yapabileceğimizi buradaki öğretmen ve idareci arkadaşlarımız ve Vali bey ile beraber değerlendirdik. Öğleden sonra ise burada Cumhur İttifakı Adayı olan Mehmet Şimşek Başkanımıza destek olmak üzere bir takım siyasi faaliyetler yaptık. Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin. Bu arada Burdur'un altyapısının giderilmesi ile alakalı olarak güzel çalışmalar yaptık. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 24 adet projenin biz burada ihale sürecine başladık. Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımız ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah belediye seçimlerinde Mehmet kardeşimiz kazanınca burada belediye ile birlikte çok güzel şeyler yapacağız inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından vatandaşlar ile birlikte iftar yapan Bakan Tekin Burdur'dan ayrıldı. - BURDUR