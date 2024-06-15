Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da hayatını kaybeden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı. Aygün için Narmanlı Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok yetkili ve öğrencileri de katıldı. Bakan Tekin, Aygün'ün ailesine başsağlığı diledi ve cenazenin öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildiğini belirtti.

15.06.2024 14:27
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da 65 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı.

Aygün için Narmanlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Bakan Tekin, Aygün'ün ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Aygün'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve Aygün'ün öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, emekli öğretmen Hulusi Aygün'ün cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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