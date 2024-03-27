Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum\'da öğrencilerle iftar yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
Atatürk Üniversitesi Yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girip yemeğini alan Bakan Tekin öğrencilerle iftar yapıp sohbet etti. İftar programına Erzurum Büyükşehir Belediye Bakanı Mehmet Sekmen de katıldı. Öğrencilere hatıralarını anlatan Bakan Tekin, gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi için gayret içerisinde olduklarını belirtti. - ERZURUM
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çok açık söylüyorum, bu memlekette anayasa yapma gücü sadece ve sadece milli iradenin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisindedir.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Çat ilçesinde yerel seçimlerde cumhur ittifakı adayına destek istedi. Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Çat ilçesi ve Yavi'de seçmenlerle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik'te iktidara yüklendi, "İşleri güçleri adam karalamak" dedi. 2019 seçimlerinde de düzenin devam etmesi için aynı taktiğin uygulandığını anlatan Yavaş, "Karalamak yerine vaatlerinizle ortaya çıkacaksınız" diye konuştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Memleket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda Bozdoğan yara almadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de düzenlenen mitingde İmamoğlu'na tepki göstererek, mal beyanını sakladığı gerekçesiyle eleştirdi. Kurum, İmamoğlu'nun mal beyanındaki eksiklikleri ve yepyeni mallarının ortaya çıkmasını eleştirerek, İstanbullulara neden sakladığını sordu.
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