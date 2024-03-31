Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacılar İlkokulu\'nda oyunu kullandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki "1138" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Tekin gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Tekin, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.
Bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendiren Bakan Tekin, "Hepinizin bildiği gibi bugün Yerel Seçimler için sandık başına gittik. Seçimler, demokratik ülkelerde siyasal istikrar açısından bir bayram niteliğinde. Biz de bugün böyle bir seçim gerçekleştirdik. Seçimin bizim açımızdan önemli boyutları var. Biz yerel yönetimlerle en yoğun çalışan bakanlığız. Dolayısıyla benim birinci temennim yerel yönetimler seçiminde eğitimi, okulu, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi en çok önceleyen her kim varsa onların seçilmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
Seçim sürecinin demokratik olgunlukla yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Tekin, "Bugün de herhangi bir sorun yaşanmadan güzel, sağlıklı bir seçim süreci yaşanır. Temenninin bu. Onun dışında Türkiye'de yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. 5 yıl boyunca bizim ilimizi, ilçemizi yönetecek belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimizi seçiyoruz" diye konuştu.
Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Tekin, "Günü sakin bir şekilde tamamlarız. Seçim günü yaşananlar da bu anlamda önemli. Çocuklarımız açısından çocuklarımızın bu işi bir kültür, bir demokrasi bayramı olarak görmeleri açısından önemli. Tatsız bir olayın yaşamamasını temenni ediyorum". - ANKARA
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy kullandı. Tüzün ve diğer üyeler, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
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