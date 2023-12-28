 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyareti

Manisa ziyaretleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve son başbakan Binali Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Tekin, şehit babasına, şehidin isminin bir okulda yaşatılacağını söyledi.

Manisa\'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak\'ın ailesine taziye ziyareti
28.12.2023 - 18:41,
Abone Ol

Manisa ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve son başbakan Binali Yıldırım, Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziyede bulundu. Bakan Tekin, şehit babasına, şehidin isminin bir okulda yaşatılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Binali Yıldırım, Manisa'daki programları kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesini Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taziye evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, baba İkram Budak'a başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Tekin, taziyede bir okula Şehit Piyade Er Enis Budak'ın isminin verileceğini söyledi. Ziyarette Bakan Tekin ve Binali Yıldırım'a, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Binali Yıldırım, Piyade, Manisa, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement