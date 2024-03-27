Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimleri önemli bir fırsat olarak değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sadece yerel seçim olarak bakmayın. Bu seçim, aynı zamanda mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamı ve ikinci yarısı niteliğindedir. Seçimlere o yüzden biz ısrarla sahip çıkıyoruz. Israrla peşinden koşuyoruz." dedi.
Tekin, Erzurum'un Horasan ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları için memleketinde??????? bulunduğunu söyledi.
Sevdikleri ve güvendikleri belediye başkan adayları için hem kefil hem de referans olduklarını dile getiren Tekin, "Bu yerel seçimler sadece belediye başkanlarını seçtiğimiz bir seçim değil. Bu yerel seçim aslında 14-28 Mayıs'ta başlattığımız, ilk yarısını oynadığımız maçın ikinci yarısını oynuyoruz. Sadece yerel seçim olarak bakmayın. Bu seçim, aynı zamanda mayıs ayında yaptığımız seçimlerin devamı ve ikinci yarısı niteliğindedir. Seçimlere o yüzden biz ısrarla sahip çıkıyoruz. Israrla peşinden koşuyoruz." ifadesini kullandı.
Seçimlerde belediye başkanlarına destek isteyen Tekin, göreve gelecek belediye başkanlarına destek olduğunu ortaya koymak için de burada bulunduğunu belirtti.
Vatandaşlardan iki oya talip olduklarını anlatan Tekin, "Bir tanesi Recep başkana bir tanesi de Mehmet başkana. Bulunduğum ortamlarda Recep başkanın bize getirdiği bütün işlerin takipçisi olacağım ama bütün bunların bir tane şartı var. Recep başkan seçilecek ama sıradan bir çoğunlukta seçilmemesi lazım. Erzurum'daki en yüksek oy oranını yakalayacak ilçe olacak mıyız arkadaşlar?" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:
" Türkiye'de seçmen kitlesinin yaklaşık yüzde 70-80'inin, Anadolu insanının ruhunun Cumhur İttifakı ruhuyla örtüştüğüne inanıyorum. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi yapı aslında, Türkiye'de 'milliyetçi muhafazakar' dediğimiz toplumun 70-80'i eder. Şimdi totalde baktığımızda yüzde 70-80'e hitap ediyorsa bu, Erzurum'da bir kere Cumhur İttifakı'nın oyunun kesinlikle yüzde 70-80'in üstünde olması lazım. Ben bu anlamda Cumhur İttifakı'ndaki kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hep beraber inşallah Türkiye'yi yerli ve milli bir düşünceden beslenen, yerli ve milli hareket eden, ülkesini seven, ülkesinin birlik ve beraberliğini önemseyen bir kitle olarak Cumhur İttifakı'nın hep beraber tabanının da yukarıdaki tavana sahip çıkacağına inanıyorum. 31 Mart'ta bunu inşallah hep beraber göreceğiz arkadaşlar."
Konuşmasında eğitim konusunda Horasan'a yatırım programına aldıkları okulların müjdesini veren Tekin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen ve Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş'a destek istedi.
Bakan Tekin, Horasan Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel seçimleri önemli bir fırsat olarak değerlendirdi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir'de seçmenleri ikna etmek için çağrıda bulundu. Bozbey, daha önce oy vermemiş kişileri sandığa götürerek destek vermelerini istedi.
CHP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Molu, OSB'de ziyaret ettiği işletmelerde işçilerle buluştu ve ekonomik krizin üretim üssü sanayileri olumsuz etkilediğini belirtti. Molu, 1 Nisan'dan itibaren halkın bambaşka bir Türkiye ile tanışacağını ve iktidar partisinin birçok yerel yönetimi kaybedeceğini ileri sürdü.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet, 116 adet fişek, 54 adet sentetik ecza maddesi, 1,1 gram metamfetamin maddesi, 51 gram esrar, 1,86 gram bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet telsiz ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 6 sürücüye 59 bin 911 TL idari para cezası uygulandı.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de ABD'li ticari, stratejik ve akademik toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada terör örgütü ve terör örgütü güdümünde olan siyasi partilere kapılarının kapalı olduğunu belirterek, yeni bir çözüm sürecine işaret etti. Erdoğan, ayrıca Diyarbakır'a yapılan yatırımları ve bölgedeki huzurun önemini vurguladı.
73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında, partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakın milli ve manevi değerlere bağlı olan taban tarafından oluşturulacağını belirtti. Tanrıverdi, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında ittifak sağlanamamasının CHP-DEM ittifakını sevindirdiğini ve umutlandırdığını ifade etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret ederek, bölgede bulunan esnafla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, uluslararası ve ulusal nakliyecilerin çağdaş, modern bir ortamda hizmet vereceği, şehrin batı tarafında kuzey çevre yolu üzerinde yer alacak 'Lojistik Merkezi' projesi hakkında esnafa bilgiler verdi.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba, Malatya ittifakının adayı olduğunu ifade ederek, farklı siyasi görüşlere sahip insanların bir araya geldiği bu ittifaktan gurur duyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset, millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz, zihni özgür, vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 adrese yapılan baskında terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 7 kişi yakalandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 86 mermi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ziyareti sonrası şehre savunma sanayi kurulacağını paylaştı.
Ramazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ihlal tekerrürü tespit edilen 2 zincir market şubesinin 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetini durdurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?