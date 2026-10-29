Milli Gençlik Derneği, Erbakan'ı 100'üncü doğum yılında Ankara'da programla andı - Son Dakika
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Milli Gençlik Derneği, Erbakan'ı 100'üncü doğum yılında Ankara'da programla andı

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Milli Gençlik Derneği, Erbakan\'ı 100\'üncü doğum yılında Ankara\'da programla andı
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Necmettin Erbakan, doğumunun 100'üncü yılında Ankara'da Milli Gençlik Derneğinin düzenlediği anma programıyla yad edildi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, Erbakan'ın hayatını anlatan kısa film izletildi ve MGD Genel Başkanı Ahmet Özvatan konuştu.

Ankara'da Milli Gençlik Derneği (MGD) tarafından, Necmettin Erbakan'ın doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

MGD tarafından Ankara'da bir konferans salonunda, Türkiye'nin 23'üncü Başbakanı Necmettin Erbakan'ın doğum günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program Necmettin Erbakan'ın ruhuna okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, Erbakan'ın hayatını anlatan bir kısa film izletildi.

Programda konuşan Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan, "Erbakan hocamız bizlere İslamsız saadet olmaz gerçeğini öğretti. Dünyada ve ahirette mutlu, mesut ve saadet içinde olmak istiyorsanız huzurun yolu İslam'dadır gerçeğini öğretti. İslam'a tabi olmazsanız, İslam'ın ipine sarılmazsanız, İslam'ın emirlerine ram olmazsanız dünyada ve ahirette huzur ve mutlu olamazsınız gerçeğini bizlere öğretti. Sadece öğretti mi, hayır. Bunu bizzat fiili hayatında yaşayarak gösterdi. Hepimizin bildiği bir kıssa. Bir seçim çalışmaları esnasında arabanın kapısına sıkışan parmağı kopup bir kısmı yere düşüyor. Hepimiz gözlerimizi bir beş saniye kapatıp tahayyül edelim. Parmağımızın ucu kapıya sıkışmadı veya tırnağımız kopmadı. Parmağımızın yarısı koptu ve yere düştü. Etraftan hemen iki bez getirildi. Birisiyle yere düşen parmak alındı, diğer bez parmağımıza kapatıldı. ve bu şekilde hızlı bir şekilde araca binildi ve o dönemde cep telefonu olmadığından araç telefonlarıyla en yakın hastaneler aranıyor. Doku kaybı olmadan bu parmağı nasıl dikebiliriz? Nasıl bu parmağı Erbakan hocamıza zarar vermeden tekrar parmağını dikip sağlığına kavuşturabiliriz diye o hızla araba sürerken, Erbakan hocamızın önünde, şoför beyin yanında oturan beyefendinin omzuna vurarak, 'Evladım, ikindi namazının vakti çıkıyor. Namazımızı kılalım ondan sonra yolumuza devam ederiz' diyecek kadar bireysel ibadetlerine düşkün bir Erbakan'dan bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Necmettin ErbakanPolitikaGençlikAnkaraGüncelSon Dakika

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