Milli Komisyon Çalışmalarına Devam Ediyor

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarına devam etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. Komisyon dernekleri dinlemeye devam etti.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Hüseyin Küçükbalaban, PKK'nın silah yakmasının kritik bir tarih olduğunu belirterek, "Halen sivil toplum örgütlerinin bu komisyonla nasıl bir ilişki kuracağına ilişkin yasal bir düzenlemenin olmamış olmasını da komisyonun eksikliği olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Ayrıca komisyonun altı aylık bir süreyle çalışacak olması, her ne kadar süreler ikişer aylık aralarla komisyon çalışması uzatılacak olsa da ilk etapta altı ayla yüz yıllık bu meselenin çözülmesinin sıkıntı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Komisyonun halen çatışmanın taraflarını dinleyecek bir programa sahip olmamasında ayrıca bir eksiklik olarak görüyoruz. Şüphesiz komisyon 5 Ağustos, 18 Ağustos, 12 Ağustos ve dün ve bugün de beşinci oturumunu gerçekleştiriyor. Ama halen çatışmanın şiddete sona etmesi konusunda ciddi bir çabanın sahibi olan Abdullah Öcalan'la görüşme konusunun komisyonun gündeminde olmadığını ne yazık ki biliyoruz. Basına yansıyan bilgilere göre ikinci toplantıda güvenlik bürokrasi dinlenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kaya Kartal ise sürecin başarısının bazı ezberlerin bir tarafa bırakmaktan geçtiğini, samimi bir cesaretten geçtiğini söyleyerek, "Kanun tasdik etkileri sunmak bakımından çözüm yönünde atılan adamları sonuna kadar desteklemesi gerekiyor. Tekrar silaha dönülmesini ya da kan akmasını engelleyecek mekanizmalar ve fikirler üretmek, yapıcı tavır içerisinde olmak. Hepimizin bu topraklara, bu ülkenin insanlarına karşı temel bir sorumluluğudur" dedi.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkanı Mahsun Batı ise, Tahir Elçi'nin öldüğü günü hatırlatarak, "26 polis olmak üzere 35'e yakın kişinin bulunduğu sokakta vurulan tek kişi Tahir Elçi oluyor bu olayın sonucunda. Olay yeri incelemesi yapılmadan deliller sokakta bırakılıyor. Cinayetten yaklaşık beş ay sonra savcılık bir keşif hemen akabinde bir gün sonra hazırlanan bir bilirkişi raporu söz konusu. Raporda Tahir Elçi'nin ölümüne neden olan atışın tıbben ve fiziken bilinemeyeceği şekilde bir rapor düzenlendi. Aslında bu rapor o dönemde ne yapılmak istendiğini açıkça ortaya koymuştu" şeklinde konuştu. - ANKARA