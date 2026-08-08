Milli Park Sayısı 696'ya Çıktı - Son Dakika
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Milli Park Sayısı 696'ya Çıktı

Milli Park Sayısı 696\'ya Çıktı
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Bakan Yumaklı, son 24 yılda milli park sayısının 4 kat artarak 696'ya ulaştığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık. Sadece doğal ya da tabiat parkları değil, aynı zamanda tarihimizde önemli yer edinmiş milli parklarımızın da, tarihi parklarımızın da bunlar içerisinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek istiyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin birlikte doğayla iç içe zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Aile Kampı" programında vatandaşlarla bir araya geldi. Sorgun Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ailelerle sohbet eden Yumaklı, kamp alanını ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı. Etkinlikte yaşama güçlüğü çeken ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavileri yapılan 7 Kerkenes kuşunu çocuklarla birlikte doğaya salan Yumaklı, ardından halat çekme yarışmasına katıldı. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, çocukların doğayla iç içe büyümesinin önemine dikkati çekti. Ayrıca Yumaklı, son 24 yılda milli park sayısının 4 kat artırılarak 696'ya çıkarıldığını, 47 ekoturizm rotasının vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti. Aile kamplarına şu ana kadar yaklaşık 10 bin ailenin başvurduğunu ifade eden Yumaklı, çocukların ekranlardan uzaklaşıp doğayı bizzat deneyimlemeleri çağrısında bulundu.

"Son 24 yılda milli park sayısını 696'ya çıkardık"

Milli parkların aileler için önemli bir değeri olduğunu belirten Yumaklı, "Son 24 yılda özellikle milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardık. Sadece doğal ya da tabiat parkları değil, aynı zamanda tarihimizde önemli yer edinmiş milli parklarımızın da, tarihi parklarımızın da bunlar içerisinde önemli bir yer tuttuğunu söylemek istiyorum. 47 ekoturizm rotası belirledik. Doğaseverlerin özellikle bu ekoturizm rotalarında doğayla buluşmalarını, kendilerini bir anlamda dinleyebilecekleri, hissedebilecekleri ve doğayla bütünleşebilecekleri yerleri onların hizmetlerine sunduk. Bugün de 81 ilde eş zamanlı şekilde aile kampı etkinliğimize başladık. Geçtiğimiz yıl da bu kampa özellikle çok yoğun bir ilgi vardı. Bu yıl da duyurduğumuz andan itibaren 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Ortalama bir ailede 4 kişi olduğunu hesaplarsak yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla, sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi, onları hissetmesi söz konusudur" şeklinde konuştu.

"En önemli hususlardan birisi de çocuklarımıza doğa bilincini, tabiat bilincini ve sevgisini aşılamak"

Çocukların ve gençlerin doğayla iç içe olmadığını, teknolojik aletlerle vakit geçirdiğini ifade eden Yumaklı, "En önemli hususlardan birisi de çocuklarımıza doğa bilincini, tabiat bilincini ve sevgisini aşılamak. Son dönemde teknolojinin elbette birçok getirdiği avantajlar var ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımamasıdır. Tanımadığınız bir şeye gereken değeri veremezsiniz. Çocukların bizzat doğada öğrenmesini istediğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Ekranlardan ya da bilgisayarlardan değil. Aile kampı özellikle aile ve doğa temalı bugüne kadar yapılmış en geniş organizasyonlardan bir tanesi. Her yıl gelişerek de devam ediyor. Ben bu konuda buradan tekrar bütün ailelerimize çağrıda bulunuyorum. Bu ortama sizler de gelin ve çocuklarınızı da yanınızda getirin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Politika, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Park Sayısı 696'ya Çıktı - Son Dakika

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