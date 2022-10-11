Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı Sergey Şoygu ile Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı Sergey Şoygu ile Telefonda Görüştü

11.10.2022 18:39
Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı Sergey Şoygu ile Telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklaması şöyle:

"Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından:

Ukrayna bağlamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi. Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu.

İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında; terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı. Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi."

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Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek Milli Savunma Bakanı Akar Brüksel'e gidecek Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Kaynak: ANKA

Rusya Federasyonu, Sergey Şoygu, Hulusi Akar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hulusi Akar, Rus Mevkidaşı Sergey Şoygu ile Telefonda Görüştü - Son Dakika

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