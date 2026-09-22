Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Büyükelçisi Anderson\'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Büyükelçisi Anderson'ı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu kabul basına kapalı gerçekleşti, görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson'ı kabul etti" denildi. Basın kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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