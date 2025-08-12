Milli Savunma Bakanı Güler, Hakkari'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Yaşar Güler, Hakkari Ticaret Odasını ziyaret ederek, üyelerle bir araya geldi. Hakkari sokaklarında dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Güler, Hakkari esnafına da ziyarette bulundu. Güler, daha sonra şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri, STK temsilcileri, oda başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar ve iş adamlarının da katılımıyla düzenlenen yemeğe katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Bakan Güler, şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında ülkemizin göz bebeği Hakkari'mizi ziyaret etmekten ve yeniden sizlerle birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Hakkari'miz heybetli dağlarının vakurluğu, güzel vadilerinin asaleti ve mert insanlarının yüreğiyle Anadolu irfanının engin bir yansımasıdır. Yüksekova'nın bereketli ovası, Şemdinli'nin hududa mühür vuran enginliği, Çukurca'nın dağlara meydan okuyan duruşu ve Derecik'in sınır hattında güven veren varlığıyla, kardeşlikle yoğrulan bu kadim coğrafya, tarih boyunca milletimizin kararlılığının ve vefasının timsali olmuştur. Sarp kayalıklarında inanç, yaylalarında umut yeşeren Hakkari hem mazisiyle gurur duyduğumuz hem de istikbaliyle umutlandığımız bir cevherdir. İşte bu kutlu toprağın hakkını teslim etmek, gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, Hakkarili kardeşlerimizin umutlarını daha da büyütmek için Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve Hakkarili kardeşlerimizin refahı için durmadan çalışıyoruz."

Hakkari'nin yıllarca terörün gölgesinde büyük bedeller ödediğini söyleyen Bakan Güler, "Ne yazık ki bu güzel şehir, uzun yıllar boyunca terörün gölgesinde ağır bedeller ödemiştir. Yıllarca terörü bu topraklardan uzaklaştırma maksadıyla icra ettiğimiz kararlı mücadeleler sayesinde bu topraklarda huzur, güvenlik ve istikrar tesis edilmiştir. Bu konuda en büyük pay şüphesiz en başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesi ve yüksek fedakarlıklarıdır. Ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Ancak gazilerimizin ve değerli ailelerinin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların emsalsiz gayretleri ve sizlerin de feraseti ve devletimizin güçlü iradesiyle bugün artık terör Hakkari'nin kaderi olmaktan çıkmıştır" dedi.

Terörsüz Türkiye adımının Hakkari'nin de potansiyelini ortaya çıkardığını vurgulayan Bakan Güler, "Bu güvenli ortamı tamamıyla kalıcı kılabilmek adına yakın zamanda başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' vizyonu da bu noktadaki kararlılığımızın en önemli adımı olmuştur. Atılan bu tarihi adım hem ülkemizin kaynaklarının doğru değerlendirilerek refahının artması hem de Hakkari'nin gerçek potansiyelinin açığa çıkması yolunu da sonuna kadar açmıştır. Nitekim Hakkari tarımdan ulaştırmaya, spordan turizme, eğitimden enerjiye kadar her alanda gelişen, üreten ve geleceğe umutla bakan bir kalkınma şehri olma yoluna girmiştir" diye konuştu.

Hakkari'ye yapılan hizmetleri anlatan Bakan Güler, "Son yıllarda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamı sayesinde her alanda çehresi değişen Hakkari'mizin bu gelişimini, bazı somut örneklerle ifade etmek istiyorum. Örneğin ulaştırma alanında atılan adımlar sayesinde, Hakkari'nin çehresi değişmiştir. Yüksekova ile Hakkari arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran Yeniköprü Tüneli, artık bölge insanının günlük hayatına konfor katmaktadır. Şehir ve ilçe merkezlerinde Belediyelerimizin kırsalda ise İl Özel İdaremizin yürüttüğü yol genişletme ve asfaltlama projeleriyle vatandaşlarımızın ulaşımı güvenli ve sürdürülebilir hale gelmektedir. Şehir genelinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında onarım ve yenileme çalışmaları yürütülürken, tarımda ise desteklenen üretici sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 659 çiftçimize toplamda 38 tonun üzerinde yem bitkisi tohumu dağıtılmıştır" şeklinde konuştu.

Hakkari'nin spor alanında ilerleme kaydettiğini hatırlatan Bakan Güler, "Tüm bunların yanında Hakkari'nin spor alanındaki başarıları da hepimizi gururlandırmaktadır. Türkiye Judo Şampiyonası'ndan Kros Ligi'ne, rafting ve kayak şampiyonalarına kadar Hakkarili gençlerimiz pek çok turnuvadan madalyalarla dönmüş, Türkiye dereceleri elde etmiştir. Hakkari'miz çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak bu alandaki marka değerini her geçen gün artırmaktadır. Tüm bu gelişmeler gençlerimizin geleceğe daha büyük umutlarla ve özgüvenle bakabildiğinin de en açık yansımasıdır. Turizm alanında ise Mencel Gölü'nde rafting, Şivekür ve Mehed Dağı'nda tırmanış ve kayak etkinlikleri düzenleniyor. Bu ayın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinesinde düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinin ilk durağı da güzel Hakkari'miz olacak. Tüm bunlardan da açıkça görüyoruz ki Hakkari'de her geçen gün sosyal yaşam canlanıyor, refah artıyor, üretim çoğalıyor, istihdam da genişliyor" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye ile sağlanacak huzur ile yatırımın artacağını aktaran Bakan Güler, "Bu topraklarda artık bayındırlık faaliyetleri rahatça yapılabiliyorsa, gençlerimiz gönül rahatlığıyla sportif faaliyetlere katılabiliyorsa, kadınlarımız üretim sürecinin bir parçası oluyorsa bunlar hep kahraman Mehmetçiklerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yüksek gayretleri ve sizlerin dirayetiyle tesis edilen huzur ortamı sayesindedir. Ortaya çıkan Terörsüz Türkiye süreci de bu yoldaki kararlılığımızı ve oluşan bu güven ortamını sürekli kılmanın yeni ve güçlü bir başlangıcıdır. Artık vakit Türkiye'yi ve Hakkari'yi her alanda şaha kaldıracak yeni hedefler ortaya koyma, yeni yatırımları planlama zamanıdır. Amacımız 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sağladığı bu ortamı elde edilecek somut neticelerle, daha fazla yatırım ve üretim ile daha güçlü bir gelecek için değerlendirmektir. Bu noktada siz kıymetli kanaat önderlerimize, meslek odalarımızın değerli temsilcilerine, muhtarlarımıza ve sivil toplumun her kademesindeki üyelerine büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Hakkari'yi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından biri haline getirileceğini vurgulayan Bakan Güler, "Toplumun içinden gelen ve çeşitli statü ve rollerden grupları temsil eden kişiler olarak hem halkın sesi hem de öncüsü olan sizler bu yeni kardeşlik sürecinin taşıyıcıları olacaksınız. Zira bu güzide toprakların hakkı barıştır, refahtır, üretimdir ve kardeşliktir. Sizlerin katkısı ve desteğiyle bu süreci daha da güçlendirecek, Hakkari'mizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından biri haline getireceğiz. Desteğiniz ve tecrübeniz, huzur ve istikrar, açısından hayati önemdedir. Hep birlikte içeride birliğimizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirecek, daha güçlü ve büyük bir Türkiye ve Hakkari için çok çalışarak güzel yarınlara ulaşacağız. Bu vesileyle gösterdiğiniz ilgi ve ev sahipliği için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA