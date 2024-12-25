MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Şimmeri ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Güler, Irak İçişleri Bakanı Şimmeri ile Görüştü - Son Dakika
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