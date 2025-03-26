Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Güler\'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı programda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

26.03.2025 21:10
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta katıldığı iftar programında önemli mesajlar verdi. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuşan Güler, "Amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhâl ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır" dedi.

"SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bakan Güler, "Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte amasız, fakatsız bir an önce fesih kararını alması derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi.

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Güler ayrıca "Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmamız, sadece ülkemizin değil, bölgemiz ile dünyanın barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacak yatırımların artmasıyla ekonomik büyümeyi destekleyecek ve refah seviyesini yükseltecektir. Siz Şırnaklı hemşerilerim ile beraber, geleceğe emin adımlarla yürüyecek ve hep birlikte Şırnak'ı daha da ileriye taşırken, ülkemizin gücüne de güç katacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • k K:
    amarika ve israilin sarayiniza verdigi emri yerine getirmek için gerekenleri bir an önce tabiki yapmalisiniz yoksa sarayinizi yerle bir ederler. 32 28 Yanıtla
  • ss890066:
    Amerika’nın vermiş olduğu emri yerine getirebilmek için ne kadar acele ediyorlar 19 16 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    yaw sıkıntı değil gündem değişir başkanım uzarsa, 2 belediyeye daha kayyum atanır gösteri falan derken baktınız iş olmuyor Mansur u da içeri hooppp kandirildik falan derkennn balık hafızalı millet unutur gider, 13 10 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Ka Ka rumuzlu genç reis senide mi acitti 10 9 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Niye önüne gelen boş konuşuyor 8 0 Yanıtla
  • Ege 41:
    Bu hainlerle neden anlaşmak zorundayız ki benim vatanıma kim hainlik yapıyorsa bedelini en ağır şekilde ödemeli tutuklayıp yıllarca besleme vatana ihanetin bedeli ağır olacak kimse cesaret edemeyecek cesaretlendirmeyin 5 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    sen kimsin ki memur 3 1 Yanıtla
  • Ege 41:
    Hainlerle anlaşma yapılmaz ülkene verdiği zararı unutma şehitlerini gazilerini unutma hain her zaman hainliğini nankörlüğünü yapar düşmana güvenme muhtaç da olma 3 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    zaten şuan yapılan ne..oyalama değil mi...silah bırakmak zor geldi dağdakilere..hiçbirinin esamerisi okunmayacak..bunu da istemiyorlar...şeref fukaraları.. 0 0 Yanıtla
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