Milli Savunma Bakanı Hakkari\'de incelemelerde bulundu

Bakan Güler, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığın da, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Hakkari'ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.