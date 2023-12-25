 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Hakkari'de incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunarak, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Hakkari\'de incelemelerde bulundu
25.12.2023 - 19:16,
Abone Ol

Bakan Güler, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte, Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığın da, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Hakkari'ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Komando, Hakkari, Savunma, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hakkari'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İranlı komutan İsrail saldırısında öldürüldü İranlı komutan İsrail saldırısında öldürüldü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 20:02:48. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hakkari'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement