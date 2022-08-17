Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti

Bakan Akar, veda ziyareti kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü makamında kabul etti. Bakan Akar her iki komutana da yeni hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

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