Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 'in, resmi davetlisi olarak Ankara 'da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ankara, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.