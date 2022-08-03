Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti - Son Dakika
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Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti

03.08.2022 22:25

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.

Bakan Akar NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

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Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Yaşar Güler, Ankara, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli'yi kabul etti - Son Dakika

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