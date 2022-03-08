Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

08.03.2022 17:02
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede, Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağını ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini kaydetti. Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğunu ve mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini ifade etti. Bakan Akar ayrıca, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.


Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, Milli, Rusya, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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