Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS tesislerini gezdi - Son Dakika
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Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS tesislerini gezdi

17.08.2022 16:50
Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS tesislerini gezdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, FNSS'in üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, FNSS'in üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ve beraberindeki heyet, FNSS şirketinin Ankara Gölbaşı'ndaki üretim tesislerini ziyaret etti. Krala Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve ona eşlik eden Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti. Kral ve Bakan Akar zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi de izledi. - ANKARA

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Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS üretim tesislerinde incelemelerde bulundu Malezya kraliçesinden Kapadokya'ya ziyaret Malezya kraliçesinden Kapadokya'ya ziyaret
Kaynak: İHA

Ankara Gölbaşı, Hulusi Akar, Malezya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS tesislerini gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile FNSS tesislerini gezdi - Son Dakika
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