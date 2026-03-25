Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile başkent Londra'da görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey Londra'da bir araya geldi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda her iki Bakan önce baş başa görüşme gerçekleştirdi müteakiben de heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin ardından her iki Bakan tarafından Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşme ise 2025 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer tarafından imzalanmıştı" ifadeleri yer aldı.