Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Elazığ\'ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler, Vali Numan Hatipoğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Güler, ziyaretlerine Elazığ Valiliği ile başladı. Bakan Güler'i burada Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve il protokolü karşıladı. Ziyaret kapsamında şeref defterini imzalayan Bakan Güler, kentte yürütülen çalışmalar ve güvenlik durumu hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Elazığ Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmesi planlanan Bakan Güler, daha sonra 54'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde inşa edilecek Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisinin temel atma törenine katılacak. - ELAZIĞ