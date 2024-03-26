Milli Savunma Bakanı: Terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik." dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kırıkkale'deki Mühimmat Komutanlığında şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Güler, buradaki konuşmasında, şehit ailelerine ve gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.
Türkiye ve dünyanın hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçtiğini aktaran Güler, tüm bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ülkenin bekası, milletin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi"
TSK'nın bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarı elde etiğini vurgulayan Yaşar Güler, şunları kaydetti:
"Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. Bu sayede ülkemizin tamamında güvenlik ve huzur ortamı tesis edildi. Terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağlıyoruz. Aynı şekilde mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz. Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrara da önemli katkılarda bulunuyoruz."
Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdıklarını bildiren Güler, Fırtına obüsleri, İHA, SİHA, TİHA, taarruz helikopterleri, TCG Anadolu gemisi ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürünün ordunun istifadesine sunulduğunu anlattı.
"Türkiye, savaş uçağı üretebilen sayılı ülkelerden biri haline geldi"
Son olarak milli muharip uçak KAAN'ın 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Güler, "Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, Kırıkkale'nin, savunma sanayisinde tecrübesiyle Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu bildirdi.
Kırıkkale'deki savunma sanayisinin, istihdama önemli katkı sağladığına dikkati çeken Güler, vatandaşların ekmeğini, aşını bu fabrikalarda çalışarak kazandığını belirtti. Güler, inşa çalışmaları devam eden Roketsan tesisinin tamamlanmasıyla Kırıkkale'nin savunma sanayisi kenti kimliğinin daha da güçleneceğini, yüzlerce kişiye yeni istihdam olanağı sağlanacağını aktardı.
Türkiye'nin güçlü, istikrarlı, güvenli ve huzurlu ortama sahip olmasında en büyük payın kahraman şehit ve gazilere ait olduğunu belirten Güler, " Orhan Şaik Gökyay'ın ifade ettiği gibi 'Vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi yatan' aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koyduğu emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklar, bu toprakları bizlere vatan kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı: Terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik - Son Dakika
Ürdün'de binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen Gazze Şeridi'yle dayanışma gösterisinde, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulunuldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce Ürdünlü, İsrail'in Amman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabiye bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde toplandı. Gazze ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, gösteri alanından İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı. Ürdün, 1 Kasım 2023'te Tel Aviv Büyükelçisini geri çekmeye karar vermiş ve İsrail'in Amman Büyükelçisinin Ürdün'e dönmesini reddetmişti.
Sarıoğlan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarıoğlan'ı ekonomik olarak belirli bir seviyeye getirdiklerini ve borçlarının olmadığını söyledi.
HP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul seçimlerine ilişkin “Ben geçen seçimdeki 608 binlik farkın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü Ekrem Bey o günden bugüne oy vereni pişman edecek bir şey yapmadı” dedi. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın İstanbul seçimlerini etkileyecek bir açıklama yapmasını beklemediğini ifade eden Özel, “Böyle bir açıklama gelirse bizde ona göre açıklamamızı yaparız” dedi. İstanbul’da DEM Parti ile CHP arasında protokol imzalandığı iddialarına ilişkin de Özel “Bunu bütün taraflar yalanladı. Alttaki bütün imzalar sahte. Siyaseti böyle basitleştirmemek, ucuzlaştırmamak lazım. Tamamen yalan. Bu seçimi kazanmak için bunlara tamah ediyorlarsa gerçekten çok zor durumdalar” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te düzenlenen mitingin ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Ahlatlılardan Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek istedi ve Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi. Yılmaz, Ahlat'a yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve birlik siyasetine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te partisinin düzenlediği mitingin ve iftar programının ardından Ahlat ilçesine geçerek 'Halk Buluşması' programına katıldı. Yılmaz, Cumhur İttifakı adayı Yavuz Gülmez'e destek isteyerek 31 Mart akşamında Ahlat'ın sonuçlarını özel olarak takip edeceklerini söyledi.
Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şube Başkanı İbrahim Gün, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımları kınayarak, İslam ülkelerinin liderlerine çağrıda bulundu. Aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı vesilesiyle Alperen Ocakları tarafından katılımcılara helva ikram edildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada etkin ve saygın bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisinde kritik görevler üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, Kırıkkale'nin refah seviyesini artırmak için yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın her tarafını nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle donatacaklarını söyledi. Çelik, Yüreğir ilçesi Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen sahur programında, mahalli idareler seçimine değindi ve Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı desteklediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?