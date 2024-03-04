Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham\'ı kabul etti

Sudan, Afrika Birliği'nin çözüm önerilerine yeniden üyelik için açık

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği'nin Sudan'daki krize yönelik çözümlerinin ülkenin birliğe yeniden tam üyelik elde etmesi durumunda kabul görebileceğini belirtti. Burhan, Afrika Birliği'nin oluşturduğu üst düzey heyeti kabul ederek iç savaşın çözümüne dair bilgi verdi. Sudan'ın birliğe tam üyeliğini yeniden kazanması ve birliğin çözüm önerilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Burhan, krizin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin çekilmesiyle çözülebileceğini ifade etti. Afrika Birliği, Sudan'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve barışın sağlanması için üst düzey Sudan heyeti oluşturmuştu.