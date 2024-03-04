Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat OA Cham'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İslam dünyasının Filistin mücadelesine hazır olması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, İslam dünyasının saflarını sıklaştırması gerektiğini vurguladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Afrika Birliği'nin Sudan'daki krize yönelik çözümlerinin ülkenin birliğe yeniden tam üyelik elde etmesi durumunda kabul görebileceğini belirtti. Burhan, Afrika Birliği'nin oluşturduğu üst düzey heyeti kabul ederek iç savaşın çözümüne dair bilgi verdi. Sudan'ın birliğe tam üyeliğini yeniden kazanması ve birliğin çözüm önerilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Burhan, krizin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin çekilmesiyle çözülebileceğini ifade etti. Afrika Birliği, Sudan'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak ve barışın sağlanması için üst düzey Sudan heyeti oluşturmuştu.
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