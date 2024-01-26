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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Güler, valiliği ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği\'ni ziyaret etti
26.01.2024 - 13:11,  Güncelleme: 13:13
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay'a gitti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel tarafından karşılanan Bakan Güler, valiliği ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: DHA
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