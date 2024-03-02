Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede güncel konular ele alındı. - ANTALYA
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Zafer Partisi, 31 Mart seçimleri öncesinde Sakarya Belediye Başkan adayını açıkladı. Cihan Kolip, 1969 yılında Sakarya'da doğmuş olup, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almıştır. 25 yıllık kariyerinin 16 yılını Sakarya'da geçiren Kolip, şu anda Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Kolip, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Sakarya İli Belediye Başkan adayı olmuştur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Özvatan ilçesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında 4 yıl önce yaşanan Sivrice depreminde büyük hasar alan şimdiler de ise adeta küllerinden yeniden doğan Doğanyol ilçesini ziyaret etti. Sami Er, 6 Şubat depremi sonrası Malatya'da halen umutsuzluğa kapılan vatandaşların gelip Doğanyol'u görmelerini isteyerek, Malatya'yı da kısa sürede eskisinden daha güçlü bir hale getireceklerinin sözünü verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-SUN A.Ş'ye bağlı belediye personellerinin maaşları 14 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Personeller zam sevincini halay çekerek kutladı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen 'hayali tedavi' operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli, sebep oldukları kamu zararını gidermek amacıyla hazineye 24 milyon lira ödeme yapmalarının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde'de yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirtti. Özhaseki, ayrıca yerinde dönüşümle ilgili 256 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve destek verdiklerini ifade etti.
CHP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Pekdemir, merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen bir programda kente yönelik projelerini açıkladı. Pekdemir, eğitim, sağlık ve ulaşım konularında hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Dicle Vadisi ve tramvay projelerine öncelik vereceklerini belirten Pekdemir, ayrıca öğrencilere burs, refakatçilere konukevi ve tekstil kente ulaşım konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Programa CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Abdullah Atik de katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'u muradına erdireceklerini söyledi. İHH'nın düzenlediği kahvaltı programında konuşan Yıldırım, depremin yaralarını birlikte sarmaları gerektiğini belirtti.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte gübre getirileceği ve haksız kazanç sağlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince durdurulan 2 tırda yapılan aramalarda, 76 ton sahte gübre ele geçirildi. Gübreyi kente getirdikleri belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya Diplomasi Forumu'na katılan ülke liderleri ve dışişleri bakanları, Anadolu Ajansı'nın 'Kanıt' kitabını inceledi. Kitap, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belgeleyen fotoğrafları içeriyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın İsrail'in Gazze'deki katliam ve vahşeti gösterme işlevi üstlenebileceğini belirtti.
Muratpaşa Belediyesi'nde seçilen belediye meclis üyeleri, son toplantılarını yaparak vedalaştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, birlik ve beraberlikle karar mekanizmalarını oluşturduklarını belirterek meclis üyelerine teşekkür etti.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 8. Yargı Paketi'nin ikinci bölüm görüşmelerinde emeklilere verilecek ikramiyenin hak temelli ele alınması gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, ikramiyenin objektif kriterlere bağlanması ve düzenli olarak artırılması gerektiğini vurguladı.
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