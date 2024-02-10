Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'in Babası Fikret Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok önemli isim katıldı ve cenaze namazının ardından Fikret Güler Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

10.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 96 yaşında vefat eden babası Fikret Güler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende taziyeleri kabul etti. Memur emeklisi Fikret Güler'in cenazesi, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cebeci Asri Mezarlığı, Milli Savunma Bakanı, Fikret Güler, Yaşar Güler, Tören, Ünlüler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement