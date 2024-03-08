Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, beraberindeki heyetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma bakan yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende çelengi kadın subay ve astsubaylar tutarken, tören subaylığını da kadın askerler yaptı. Demet Güler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Güler ve beraberindeki heyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi. - ANKARA
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Veysel Tiryaki, Altındağ'ın sorunlarının çözülmesi ve gelişmesi için projeleri olduğunu belirterek, seçimden galip çıkacaklarını söyledi. Tiryaki, dönüşüm projeleri, metro hattının uzatılması, istihdam ofisleri kurulması gibi çalışmalar yapacaklarını ve Altındağ'ı kültür, sanat ve turizmin merkezi haline getireceklerini açıkladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası konferansta, İslamofobiyle mücadele ve kültürler arası diyalog konuları ele alındı. Konferansa devlet yetkilileri ve uzmanlar katıldı.
Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta zaferlerini ilan edeceklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de CHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, CHP belediyelerinin herkese eşit hizmet verdiği vurgulandı.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti'nin belediye başkan adayı İsmail Say, proje lansmanında duyurduğu çalışmalarından biri olan TOKİ'ler arası ücretsiz ring servisleri projesini şimdiden hayata geçirdi. Edremit ilçesinin Erenkent (Yeni TOKİ), Erdemkent (Eski TOKİ) ve Esentepe (Kiracılar TOKİ) mahalleleri arasında ücretsiz ulaşım başladı.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Arıkan, kadınların toplumun ilerlemesindeki en büyük güç olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan Mera Komisyon toplantısında Afyonkarahisar'ı ilgilendiren 10 konu karara bağlandı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak ve komisyon üyeleri katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi. Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ATV kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüphelilerin, olaydan sonra Mısır'a kaçtıkları tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla görüşmeler devam ederken şahısların ABD'ye kaçtıklarının bildirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, hem diplomatik hem hukuki yollardan sürecin takipçisi olduklarını belirtti.
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