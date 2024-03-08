Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kadın subay ve astsubaylar tarafından çelenk bırakılan törende, kadın askerler de görev aldı. Demet Güler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

08.03.2024 13:09
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, beraberindeki heyetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma bakan yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende çelengi kadın subay ve astsubaylar tutarken, tören subaylığını da kadın askerler yaptı. Demet Güler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Güler ve beraberindeki heyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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