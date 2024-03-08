Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, Anıtkabir'i ziyaret etti

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler, beraberindeki heyetle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in eşi Demet Güler ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Demet Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının ve Milli Savunma bakan yardımcılarının eşleri, kadın subay ve astsubaylar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende çelengi kadın subay ve astsubaylar tutarken, tören subaylığını da kadın askerler yaptı. Demet Güler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Güler ve beraberindeki heyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mozolesine de çelenk bırakmasının ardından tören sona erdi. - ANKARA