Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Türkmen Cephesi\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Görüşmede, bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

07.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:27
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Bakan Güler, IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ERBİL

Kaynak: İHA

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