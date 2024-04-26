Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk liderlerin kabirlerini ziyaret etti

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile KKTC'ye geldi. Ercan Havalimanı'nda KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelen Bakan Güler, daha sonra Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. - LEFKOŞA