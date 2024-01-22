Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya\'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda İncelemelerde Bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Konya'ya giderek 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.