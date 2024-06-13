Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Litvanya Savunma Bakanı ile görüştü

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığı Brüksel'de Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas'la bir araya geldi. Her iki Bakan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde heyetler arası görüşme gerçekleştirerek savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. - BRÜKSEL