Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile telefonda görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Güler, kısa süre önce bu göreve atanan Bakan Nordin'e yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.