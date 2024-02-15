Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda imza törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda imza törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nda imza törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika'da düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri ile Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü imza törenine katıldı.

15.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'da, Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri ile Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Güler, başkent Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri ile Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü imza törenine katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Belçika, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda imza törenine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:14:40. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda imza törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement