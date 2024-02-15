Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nda imza törenine katıldı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'da, Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri ile Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü imza törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Güler, başkent Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Birleşik Hava ve Füze Harekat Ağı Savunma Sistemleri ile Avrupa-Atlantik Genel Mühimmat Çözümü imza törenine katıldı. - BRÜKSEL