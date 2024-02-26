Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr'ı makamında kabul etti.

26.02.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr'ı kabul etti.

Bakan Güler, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Abualnasr'ı makamında kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı, Suudi Arabistan, Yaşar Güler, Ankara, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 16:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Büyükelçisini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement