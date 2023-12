Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG GÖKOVA fırkateyninde görev yapan denizcileri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG GÖKOVA fırkateyninde görev yapan denizcileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yılın son gününde Mehmetçiklerle bir araya geliyor. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığının ardından Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG GÖKOVA fırkateynini ziyaret eden Bakan Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, denizcilerin yeni yılını kutladı.

"Şanlı ordumuz, terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir"

Bahriyelilere hitaben konuşan Bakan Güler, denizcilerin yeni yılını kutlayarak, "Önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bölgemizde ve dünyada çok yönlü gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği bir yıl olmuştur. Böylesine zorlu bir yılda Milli Savunma Bakanlığımız, devletimizin bekası, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için tüm faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Bu kapsamda şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir. Mehmetçiğin karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahküm olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak; onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak; fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı"

Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdüğümüz mücadelemizde bugüne kadar şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bundan sonra da bırakılmayacak; başta şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır. Bilinmelidir ki kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımız; artan bir etki, yoğun bir baskı ve taarruzi bir anlayışla devam edecektir. Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir."

"Deniz Kuvvetlerimiz, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta"

Bahriyelilerin Türk Ordusu'nun her alanda etkin olduğu bu dönemde önemli ve kritik görevler icra ettiğine dikkati çeken Güler, "Deniz Kuvvetlerimiz; mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz; bu faaliyetlerinin yanı sıra 6 Şubat tarihli büyük depremlerin hemen ardından bölgeye en hızlı şekilde ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesinin ulaştırılmasında görev almış, bölgeden vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirmiştir. Bu süreçte TCG GÖKOVA fırkateyni de üstlendiği tüm görevleri başarıyla icra etmiş; kahraman denizcilerimiz, bu görevlerin yerine getirilmesinde büyük bir fedakarlık ve gayret ortaya koymuştur. Tüm bu faaliyetlerdeki üstün başarılarından dolayı Deniz Kuvvetlerimizin tüm personelini tebrik ediyor; siz kahraman bahriyelilerimizi gözlerinizden öpüyorum. Sizler, görevlerinizi büyük bir özveri ile icra ederken bizler de dünyanın en kuvvetli deniz güçlerinden biri olan Deniz Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri artırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir" diye konuştu.

"Üstlendiğiniz vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz"

Kahraman leventlerin görevini başarıyla yerine getirdiklerine dikkati çeken Güler, "Sizler Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Piri Reis'ten Kılıç Ali Paşa'ya kadar büyük denizcilerimizden aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile çıktığımız bu yolda; her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA