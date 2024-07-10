Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu\'nda konuşma yaptı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin başkenti Washington'da Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu'nda konuşma yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubuna katılarak bir konuşma yaptı" denildi.