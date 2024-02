Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Savunma Sanayiine vurgu yaptı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gelişen Türk Savunma Sanayiine vurgu yaparak, "Ülkemiz yapılan her türlü engellemeye, uygulanan gizli ve açık ambargolara rağmen Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade ve stratejik vizyon ile tüm zorluklara meydan okudu ve muhteşem bir hikaye yazdı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ile Kara Füze Sistemleri Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde düzenlenen törende Tayfun, Sungur, Karaok ve Topçu Roketi Lazer Güdümlü-230 füzelerinin üretimi için sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Bakan Güler, "Bugün imza törenine şahitlik ettiğimiz anlaşmaların ülkemize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlaşmalar kapsamında üretilen birbirinden farklı çap ve özellikteki füzelerimizin kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ordumuzun harekat ve kabiliyetlerini daha da arttıracağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz yapılan her türlü engellemeye rağmen tüm zorluklara meydan okudu ve muhteşem bir hikaye yazdı"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye misyonu ile yerli ve milli savunma sanayiinde kapsamlı yatırımları hayata geçirdi ve bunu neticelerini de birer birer almaya başladık. Yıllar önce hayal olan birçok savunma sanayii ürünü bugün artık kendi imkanlarımızla pazarlanıp üretiliyor ve geliştirilebiliyor. Ayrıca yerli ve milli ürünlerimiz çok sayıda kardeş ve dost ülkeye ihraç edilerek onların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede ülke ekonomimize de ciddi kazançlar temin ediliyor. Aynı zamanda savunma sanayiimiz birçok ülke ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve iş birliğimizin arttırılmasına önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Savunma Sanayii ekosistemimiz güçlü altyapısı ve ileri teknolojisiyle uluslararası sektöre de yön veren bir konuma ulaşmıştır. Ülkemiz yapılan her türlü engellemeye, uygulanan gizli ve açık ambargolara rağmen Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade ve stratejik vizyon ile tüm zorluklara meydan okudu ve muhteşem bir hikaye yazdı. Şu ana kadar el ettiğimiz tüm bu başarılar daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğimizin de en açık göstergesidir."

"Ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip hayati öneme haizdir"

Başta Türkiye'nin yakın coğrafyası olmak üzere tüm dünyada krizlerin, çatışmaların arttığına dikkati çeken Bakan Güler, "Bu kaotik ortam, risk ve tehlikeler her zamankinden daha öngörülemez hale gelmiştir. Dolayısıyla bu hassas dönemde ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip hayati öneme haizdir. Bu anlayışla binlerce yıllık şanlı mazisiyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin ve saygın bir konuma sahip olan Kara Kuvvetlerimizin daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak 4 önemli füze sistemimizin tedarik sözleşmelerini imzalıyoruz. Bu ürünler yurtiçi ve sınır ötesinde başta terörle mücadele olmak üzere yoğun ve kapsamlı faaliyetler icra eden Kara Kuvvetlerimize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Her geçen gün ordumuzun envanterine kazandırdığımız tüm bu sistemlerin ne kadar kritik ve gerekli olduğu savunma ve güvelik konularının her geçen yıl daha fazla ehemmiyet arz ettiği bu süreçte çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için her türlü tedbiri proaktif bir şekilde alırken, yerli ve milli savunma sanayiimizi de bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda savunma sanayii ürünlerimizin değişim ve yeniliklere hızlıca uyum sağlaması, modern teknolojiye entegre bir şekilde geliştirmesi, üretim-imkan ve kapasitelerin en üst seviyeye çıkartılması ayrıca savunma sanayii alanında istihdam edilecek donanımlı ve yeterli sayıda personele sahip olunması, kalıcı ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma ile ulaştığımız seviyenin daha da yukarılara taşınması hayati öneme haizdir. Dolayısıyla durmadan yorulmadan daha çok çalışmak daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Kaybedecek, boşa harcayacak tek bir günümüzün dahi olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Savunma sanayii endüstrimizin tüm dünya çapındaki etkisi ve pazar payının genişlemesi yegane hedefimizdir"

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sitemlerinin her geçen gün daha da gelişeceğine vurgu yapan Bakan Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda silahlı kuvvetlerimizin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması ve savunma sanayii endüstrimizin tüm dünya çapındaki etkisi ve pazar payının genişlemesi yegane hedefimizdir. Bugün sözleşmelerini imzaladığımız füzeler üretilmesinden geliştirilmesine kadar tüm aşamalarında emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Roketsanımızın seçkin ve değerli personeline şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

İmza töreni Görgün'ün Bakan Güler'e TAYFUN füzesi maketi hediye etmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu. - ANKARA