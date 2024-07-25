Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: " Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Yunan Bakanı da turistik gezi için bekliyoruz"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Yunan Bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" dedi.

Bakan Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir muhabir tarafından Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ın "F-35'lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz" sözlerinin sorulması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor. Yunan Bakanı da turistik gezi için bekliyoruz" dedi.